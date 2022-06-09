Vestel, Türkiye'nin en değerli marka sıralamasında 7 basamak yükseldi

Küresel ölçekte teknoloji şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Vestel, ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak Türkiye için değer üretiyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji üretimiyle sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden marka, ürün ve hizmetleriyle marka değerini yükseltmeye devam ediyor.

Marka son olarak, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın her sene açıkladığı Türkiye'nin En Değerli Markaları Araştırması'nda, geçen yıla göre 7 sıra birden yükselerek 4'üncü en değerli marka oldu. İlk 5'e girme başarısı gösteren markanın değeri 720 milyon dolar olarak açıklandı.