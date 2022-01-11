Vestel ve DTS'den TV iş birliği

Global bir teknoloji şirketi olan Vestel, Play-Fi çok odalı ses ve surround ses teknolojilerine sahip TV'ler geliştirmek için Xperi Holding Corporation'ın yeni nesil ses, görüntüleme ve sensör teknolojisinde dünya liderlerinden DTS ile iş birliğine imza attı. Yüksek teknoloji odaklı üretimi ve rekabetçi fiyatlarıyla dünyanın dört bir yanında TV'leriyle tüketiciye ulaşan şirket, bu iş birliği çerçevesinde, Vestel markası da dahil olmak üzere, lisanslı ve OEM markaları için DTS Play Fi sistemli ürünler üretecek. Play Fi özellikli Vestel TV'lerin 2022'nin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Verilen bilgiye göre, evler için çok odalı, kaliteli bir ses sistemi oluşturan DTS Play-Fi, sesi mobil cihazlardan TV'lere, hoparlörlere, soundbarlara ve set-top boxlara kablosuz olarak göndererek, yüksek kalitede ses deneyimi yaşatıyor. Wifi üzerinden çalıştığı için ek bir donanım gerektirmeden geniş ürün gamında faaliyet gösterebiliyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 3 TV üreticisi arasında yer alan şirketlerinin, bu gücünü stratejik iş birlikleriyle artırdığına dikkat çeken Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Şirketimizin teknolojisini bugün dünyanın 158 ülkesine ulaştırıyoruz. Rekabetin oldukça çekişmeli ve hızlı olduğu uluslararası pazarlarda var olabilmek için de stratejik iş birlikleri çok önemli. Evlerdeki deneyimi artırmaya, ürünlerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. Televizyonlarımızı akıllı evlerin merkezi konumuna getirirken; kablolardan bağımsız, üst düzey bir deneyimin kapısını aralıyoruz. Play-Fi kusursuz surround, sesi TV'den odaya ve evin diğer bölümlerindeki hoparlörlere kablosuz olarak göndererek, yüksek kaliteli ses yayını yapmayı mümkün kılıyor. Üstelik fazla kablolar, teller ve adaptörler olmaksızın en iyi ses deneyimini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

DTS Play-Fi Genel Müdürü Dannie Lau, şöyle konuştu: “Vestel'in etkileyici ölçeği ve CE markalarından oluşan zengin yelpazesi, Play-Fi'nin insanlara ve evlere erişimini daha da genişletiyor. Şirket ile yaptığımız iş birliğiyle, dünyanın en büyük ve en iyi tüketici elektroniği üreticileriyle birlikte çalışma misyonumuzu sürdürüyoruz.”