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Vestel Yetkili Servisleri'nde‘kadın teknisyen' dönemi

Vestel Yetkili Servisleri'nde‘kadın teknisyen' dönemi
Vestel Yetkili Servisleri'nde‘kadın teknisyen' dönemi

Vestel, yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi başlatıyor. Vestel City’de eğitim alan 13 kadın teknisyen 8 Mart’ta sertifikalarını alarak Türkiye’nin çeşitli illerinde göreve başladı. Vestel bu yıl 50 kadın teknisyen yetiştirmeyi hedefliyor.

Vestel, Manisa'daki Vestel City'de ‘Kadın Teknisyen Eğitim Projesi' başlattı. Yetkili servislerde çalışan uzman müşteri temsilcilerinden gönüllü olarak teknisyenlik yapmak isteyenlere eğitim veren Vestel, bu yıl yaklaşık 50 kadın teknisyen yetiştirecek. 

Yapılan şirket açıklamasına göre projenin ilk aşaması kapsamında 4 hafta süren eğitimlerini tamamlan 13 kadın teknisyen, 8 Mart'ta sertifikalarını alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Denizli, Amasya, Şırnak'ta görevlerine başladı. Vestel Servis Akademi'ye bağlı teknik eğitmenler tarafından yıkayıcı, pişirici ve soğutucu ürün grubunda verilen eğitimler, ikinci aşamada elektronik ve Akıllı Tahta ürün grupları ile devam edecek. Şu an için sadece Vestel Yetkili Servislerinde çalışanlara yönelik olan eğitimlerin sonrasında Vestel'de çalışmak için başvuran kadınları da kapsaması planlanıyor.  

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