Vestel'den görme engelli kullanıcılar için önemli adım

Uzun yıllardır herkes için daha erişilebilir ve daha eşit bir dünya oluşturma vizyonuyla çalışmalar yapan Vestel, bu yolda attığı adımlara bir yenisini ekliyor. 2017'de Erişilebilirlik Projesi'ni Birleşmiş Milletler Konseyinde sunarak dünyaya açılan Vestel'in 2019'da YGA'lı gençlerle birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWalk projesi, TIME dergisi tarafından yılın en iyi keşif seçilmişti. Şirket şimdi de BlindLook iş birliğiyle sektörde öncü bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Verilen bilgiye göre BlindLook, dünyadaki 285 milyon görme engellinin özgürce hayata dahil olabilmesi hedefiyle yola çıkan bir girişim. Geliştirdiği sesli haritalama teknolojisi sayesinde ürün ve hizmetlerin görme engelli bireyler tarafından özgürce kullanılmasını sağlıyor. BlindLook platformuna eklenen markaların haritalanmış ürün ve hizmetleri görme engellilerin erişimine açılıyor. Böylelikle bu markaların web sitelerini, uygulamalarını kullanmak; spor markaları ile spor, kozmetik markaları ile makyaj yapmak onlar için de mümkün hale geliyor. İş birliğiyle birlikte şirketin ürün ve hizmetleri platforma özel olarak tasarlanan içeriklerle kullanıcıların hizmetine sunulacak. Görme engelliler, Vestel.com.tr web sitesinde kimseden yardım almaya ihtiyaç duymadan tüm bilgi ve içeriklere erişebilecek. Beyaz eşya, küçük ev aletlerini ve mobil/IoT ürünlerini ses simülasyonu sayesinde dilediği an özgürce kullanabilecek. Platformun ‘Audio Simulation' teknolojisi sayesinde görme engelli tüketiciler, sesli ürün haritalama teknolojisini kullanarak kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ürün ve hizmetlere erişim sağlayacak.

Sürdürülebilirlik çatısı altında toplumsal konulara hassasiyeti ile dikkat çeken şirket, bu alanda projeler geliştirmeye, iş birlikleri yapmaya hız kesmeden devam edecek.