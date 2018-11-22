Vestel'den kadınlara destek

Vestel, yaklaşık 50 üründe Hayırlı Cumalar indirimine gidiyor. TV, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, cep telefonu ve küçük ev aletlerinde yüzde 60'a varan indirim yapan Vestel yapılan satışın yüzde 5'ini de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.

Yüzde 60'a varan oranda indirime girecek ürünler arasında No Frost buzdolapları, Venus Z20 ve V6 cep telefonları, ütü / el blender'ı / tartı / mikser gibi küçük ev aletleri, 4K Smart LED TV'ler, ankastre fırın-ocak-davlumbaz, kulaklık, çamaşır ve bulaşık makineleri, fırın ve mikrodalga fırınlar yer alıyor.

Hayırlı Cumalar kampanyalarına 24 Kasım 2017'de başlayacak marka, geçen yıl 24 Kasım'da Tohum Otizm Vakfı'na, 21 Aralık'ta Bir Dilek Tut Derneği'ne, bu yıl da 9 Şubat ve 26 Mart'ta Tohum Otizm Vakfı'na, 27 Nisan ve 25 Mayıs'ta Mutluluğun Adresi Derneği'ne, 27 Temmuz ve 31 Ağustos'ta da Yedikule Hayvan Dostları Derneği'ne satış gelirinin yüzde 5'ini bağışlamıştı.