Vestel'e 'En İyi Çağrı Merkezi' Ödülü

Vestel Müşteri Hizmetleri, IMI Conferences tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri'nde büyük ödüle layık görüldü. Çağrı merkezi sektörü için en prestijli ödüllerden biri olan Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri kapsamında Vestel İletişim Merkezi, Türkiye'nin En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi ödülünü aldı. Mart ayı itibarı ile tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci tüm sektörlere oldukça beklenmedik bir değişim ve dönüşüm yaşattı.

Pandemi sebebiyle bu yıl ilk defa online olarak, 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen törende ‘En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi' ödülü, “100 çalışan altı”, “101 - 499 çalışan”, “500 çalışan ve üstü” olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi. Vestel İletişim Merkezi, 101 - 499 çalışanlı çağrı merkezleri kategorisinin birincisi olarak, Türkiye'nin En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi ödülünü almaya hak kazandı.