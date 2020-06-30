Vestel'e ‘En Yenilikçi Marka' ödülü

Her yıl üst düzey değerlendirme yapılarak sınırlı sayıda markaya verilen Plus X Award Ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, kategorisinde en yüksek ödül sayısına ulaşan ve Plus X Komitesi'nin kriterlerini karşılayan markalara verilen En Yenilikçi Marka Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, konu ile ilgili değerlendirmesinde "Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak ürünlerimizi yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarlıyoruz. Ürettiğimiz teknolojiyle olduğu kadar tasarımlarımızla da dünyanın dikkatini çekiyoruz. Aldığımız ödüller uluslararası çapta öncü olabilecek düzeyde tasarımlara imza attığımızı ve beklentileri fazlasıyla karşıladığımızı ortaya koyuyor. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı başta tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum." dedi.

9 ürünle 26 ödül

Organizasyonda 9 ürünüyle toplam 26 ödül alan, 2 TV tasarımı ise Yılın En İyi Ürünü seçilen Vestel, TV kategorisinde 'Yılın En İyi Markası' ödülünü kazandı ve tüm bu ödüller Vestel'e 'Ev Eğlencesi' kategorisinde 'En Yenilikçi Marka' büyük ödülünü getirdi. Dünyanın dört bir yanından büyük markaların katılım sağladığı organizasyonda yenilik, tasarım, yüksek kalite, işlevsellik gibi kriterleri değerlendirilerek ürünleriyle inovasyon oluşturan markalar ödüllendiriliyor.

2013, 2017 ve 2018 yıllarında da En Yenilikçi Markalar arasında yerini alan Vestel, bu başarıyı Türkiye'ye 'Tüketici Elektroniği' kategorisinde dördüncü kez getiren ilk ve tek marka oldu.

Yapılan bilgilendirmede; Vestel Plus X Award'daki başarısını AC tipi elektrikli araç şarj ünitesi EVC 07, hızlı şarj özellikli DC tipi araç şarj ünitesi Roadrunner DC Satellite Charger, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, özelleştirilebilir TV Stand tasarımı Sun on Stone TV, mermer ve cam malzemeden TV Stand tasarımı Positive Wallpaper OLED, pille çalışan TV tasarımı Philie TV, ses sistemi entegrasyonlu TV Stand tasarımları Cromo TV ve Maestro TV ile yeni nesil sınırsız TV 55660 Borderless TV tasarımlarıyla elde etti.