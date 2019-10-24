Vestel'e Yüksek Teknoloji Ödülü

Araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği başlıkları altındaki 33 göstergeye göre, YÖK tarafından Türkiye'nin performansı en yüksek 5 üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ödül töreni düzenledi. Ödül organizasyonu kapsamında, 2018 yılında gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarıyla, en başarılı büyük ölçekli sanayi kuruluşu olarak Vestel, Yüksek Teknoloji Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası AR-GE Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan aldı.

Türkiye'deki ilk Ar-Ge merkezlerinden biri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel, her yıl AR-GE çalışmalarına cirosunun yüzde 2,25'ini ayırıyor. Bin 600 kişilik AR-GE mühendisi istihdam eden Vestel dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri.