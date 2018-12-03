Vestel'in inovatif çözümüne, teknoloji ödülü

Vestel Elektronik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknoloji pazarlarında global data sağlayıcı olan IDC Türkiye tarafından IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında ‘Big Data & Analytics' dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Yapılan şirket açıklamasına göre Vestel Elektronik, ‘Smart Factory' (Akıllı fabrika) vizyonu çerçevesinde plastik enjeksiyon makinelerinde model değişimini insansız olarak yürütme hedefinin parçası olan ‘Setup File Management' projesi ile model değişimlerinde yaşanan parametre ayar kayıplarının sıfırlanmasını ve parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere otomatik yüklenmesini hedefliyor. Bu proje ile hammadde kimyasından gelen birçok parametrenin, makine ve model/kalıp değişkenleri ile çarpımından oluşan büyük verinin (big data) geleneksel metotlarla yönetilemeyişi sonucu yıllardır elle ayar sürecine mahkum kalmış plastik enjeksiyon sektörü için devrim niteliğinde olan bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Endüstri 4.0 teknolojileri çatısı altında yer alan operatörle birlikte çalışabilen robot teknolojilerine çok önem veren Vestel'in, uzman mühendislerden oluşturduğu ekipler, tedarikçilerden müşterilere kadar tüm süreçlerde dijital dönüşüm vizyonunu başarıyla uygulamak, mevcut süreçlerin dijitalleşmesi ve yeni süreçlerin eklenmesi için çalışıyor. Endüstri 4.0'ın Vestel City'ye tamamen entegre edilmesiyle birlikte verimlilik ve kalite en üst seviyeye çıkacak. Bu dönüşüm; maliyetleri düşürecek, üretim hızı ve esnekliği kazandıracak, yüksek kalite ve düşük fire oranı sağlayacak ve know-how, yüksek nitelikli insan kaynağına ulaştıracak. Endüstri 4.0 kapsamında yatay/dikey değer zinciri entegrasyonu, yapay zekâ yazılımları, IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri, karanlık fabrika uygulamaları, otomasyon (robot, Cobot-işbirlikçi robot), 3D printing (katmanlı/eklemeli üretim), AGV (Automated Guided Vehicle-Otomatik Yönlendirilmiş Malzeme Taşıma Araçları) ve SDV (Self Driving Vehicle-Kendinden Sürüşlü, Yönlendirilmemiş Taşıma Araçları) uygulamaları alanlarında çalışmalar yapılıyor.