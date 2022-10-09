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Veteran kadın basketbolcular, Amatör Spor Haftasında minik sporcularla buluştu

Veteran kadın basketbolcular, Amatör Spor Haftasında minik sporcularla buluştu
Veteran kadın basketbolcular, Amatör Spor Haftasında minik sporcularla buluştu

Bahçelievler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlikte veteran kadın basketbolcular, minik sporcularla bir araya geldi.

Veteran kadın basketbolcular, Amatör Spor Haftasında minik sporcularla buluştu - Tıkla İzle

Bahçelievler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen Şöhretler Karması Basketbol Müsabakası etkinliğinde veteran kadın basketbolcular, minik sporcular ile buluştu. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamındaki organizasyona; Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, Tuğba Theodore, Derya Özyer, Elhan Günay, Etkin Kerimoğlu, Funda Tahmaz, Müge Kolday, Banu Karadağlı, Didem Akın ve Zeynep Gül Ene katıldı. Veteran sporcular, etkinlikte minik sporculara deneyimlerini aktarırken, oynanan mücadelede de taktikler verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

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