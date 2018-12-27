İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremedi

Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremedi
Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremedi

Aydın’da sahibi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’ne bağlı Hayvan Hastanesi’ne getirilen bir dişi yılan ultrasona alındı. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya korktuğu yılanı veteriner hekimler önce sevdi sonra da ultrasona alıp yakın zamanda anne olup olamayacağının belirlemek için karnını ve yumurtalıklarını kontrol etti.

Yılanlara karşı sevgisi olan ve evinde zehirsiz benekli mısır yılanı besleyen bir vatandaş, bir süre önce çiftleşen yılanının anne olup olmayacağı merakını gidermek için yılanı ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya bile cesaret edemediği yılanı sevip muayene eden veteriner hekimler sahibinin merakını gidermek için yılanı ultrasona aldılar. 

Sahibine müjdeli haber verilemedi 

Veteriner hekimler büyük bir titizlikle muayeneye aldıkları yılanı kontrol ettikten sonra yılanın çiftleşmeden sonuç alamadığını ve yumurta yapmadığını belirledi. Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremezken, ultrasonun ardından gayet sağlıklı olduğu belirlenen yılan taburcu edildi.  

İbrahim Kılınç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.