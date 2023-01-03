Veteriner ile aslan arasındaki sevgiyi görenler şaşırıyor

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 'Angel' doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük süre boyunca veteriner Yücel Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı. Yılmaz, minik aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi. Yücel Yılmaz, Angel'ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye dönüştü.

Sevgi Canpolat - Aykut Zor - Yasin Uğur

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