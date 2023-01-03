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Veteriner ile aslan arasındaki sevgiyi görenler şaşırıyor

Veteriner ile aslan arasındaki sevgiyi görenler şaşırıyor
Veteriner ile aslan arasındaki sevgiyi görenler şaşırıyor

Tuzla'da bulunan bir hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi ile parkta doğan Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağı görenleri hayrete düşürüyor. Kendisini doğuran annesinin reddettiği yavru aslanı büyüten veteriner ile aslan arasındaki dostluk hayvanat bahçesine gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Veteriner ile aslan arasındaki sevgiyi görenler şaşırıyor - Tıkla İzle

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 'Angel' doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük süre boyunca veteriner Yücel Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı. Yılmaz, minik aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi. Yücel Yılmaz, Angel'ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye dönüştü.

Sevgi Canpolat - Aykut Zor - Yasin Uğur

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