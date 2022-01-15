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Veteriner silahla vurularak yaralandı

Veteriner silahla vurularak yaralandı
Veteriner silahla vurularak yaralandı

Çorum’da bulunan bir tavuk çiftliğindeki veteriner, bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çorum-Cemilbey yolu üzerinde bulunan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile çiftliğe gelen bir şahıs, çiftlikteki veteriner A.R.Ş.'yi tabancayla vurdu. A.R.Ş. yaralanırken, ismi öğrenilemeyen şahıs ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.R.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili ünceleme başlattı.

Tugay Göktürk - Bülent Özkaleli
 

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