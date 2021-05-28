Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: 'Türkiye sosyal medya kullanımında ilk sıralarda'

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medya platformlarına olan ilginin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Mustafa Kıranatlıo “Sosyal medya, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş yapmak için en yoğun kullanılan imkânları sunan araç haline geldi. Bu da sosyal medyada aktif olmanın işletmelere ve kişilere katkılarını daha da önemsenir hale getirdi. Doğru ve etkili birkaç hamle ile sosyal medyada takipçilerinizi hem artırabilir hem de sürekli hale getirebilirsiniz. Öncelikle sosyal medya hesabınızdaki gönderilerinizin daha çok kullanıcıya ulaşmasını hedefliyorsanız ilk yapacağınız iş hesabınızı gizli konumdan çıkarmaktır. Bu şekilde daha çok kullanıcıya erişeceksiniz. Paylaştığınız gönderilerinizin etkileyici olmasına dikkat etmelisiniz. Sıklıkla yayın açmalısınız. Özellikle fotoğraflarınıza popüler ve dikkat çeken etiketler eklemelisiniz. Normal ve sıkıcı etiketlerin ötesinde olmalısınız. Sizi tanımlayan komik ve ilginç etiketler daha çok iş görecektir” şeklindeki konuştu.

“Sosyal medyada hashtag kullanmak artık neredeyse bir bilim haline geldi”

“Sosyal medyada istenilen kitleye ve daha çok kişiye ulaşmak için hashtag açmak artık neredeyse bir bilim haline geldi” diyen Mustafa Kıranatlıo bu konuya da “Hashtag açarken de bu hashtagların farklı ve popüler olmasına dikkat edin. Sıradanın dışına çıkmaktan korkmayın hesabınızda ürün tanıtmak istiyorsanız ve bu şekilde takipçilerinize ulaşmayı hedefliyorsanız tanıtmak istediğiniz ürünleri iyi seçin. Özellikle açıklayıcı olun, hikâye anlatabilme becerilerinizi geliştirin bu sayede takipçiler sizi sıra dışı bulacaktır. İçerikleriniz tekdüze olmasın ya da sıkıcı ve artık istenmeyen gönderilerden oluşmasın. Kendinizi sürekli yenileyerek sıradan olmanın dışına çıkabilirsiniz” şeklindeki sözleri ile açıklık getirdi.

Vevo Medya kurucusu Mustafa Kıranatlıo son olarak da sosyal medyada önemli bir değerlendirme ölçütü haline gelen takipçilerin nicel olmasından ziyade nitelikli yani devamlı ve etkileşimli olmasının daha da önemli olacağına değinerek “Eğer sıkıcı işler paylaşır ve bunu devamlılık haline getirirseniz sizi ya da işletmenizi takip edenlerin sayısı azalabilir. Bu yüzden eğlenceli ve kendinize ya da işletmenize özgü bir profil oluşturun” diyerek bu konuda tavsiyelerde bulundu.