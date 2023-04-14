VEX Robotics Competition Türkiye birincisi MBA Okulları Team Majors ekibi oldu

MBA Okulları Halkalı Atakent Kampüsü robotik takımı olan Team Majors ekibinin katıldığı turnuvada Vex Robotics World Championship yarışmasının Türkiye etabında şampiyon olarak büyük Amerika finaline katılmaya hak kazandılar. 40'tan fazla ülkeden 18.000 takımın 1350 oyunda yarıştığı, liselere yönelik dünyanın en büyük robotik turnuvasında Türkiye şampiyonu olan MBA Okulları Halkalı Atakent Kampüsü Team Majors ekibi, Dünya şampiyonasına gün sayıyor.

MBA Okulları öğrencileri turnuva sürecinde belirlenen mühendislik probleminin oyun formatında çözümüne yönelik robotik çalışmalarını gerçekleştirerek mentorleri rehberliğinde geliştirdikleri robot ile yıl boyunca düzenlenen yerel, bölgesel VEX Robotics turnuvalarına katılarak sayısız ödülün sahibi oldular.

Team Majors ekibi, turnuvalara hazırlanırken programlama, mekanik - elektronik dizayn ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulurken, yürüttükleri ileri derecede teknik ve yazılımsal çalışmalar ile mühendislik alanlarına yönelik gelişimlerini arttırdılar. Robotların tasarım ve mekanik işlevselliğinin ön planda olduğu turnuvada öğrenciler, diğer takımlarla kurdukları iş birlikleri ile problem çözümüne yönelik yönetim faaliyetlerini deneyimlediler.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, öğrencilerin kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için onların yapabilirliklerine odaklanarak bilimsel vizyon geliştirmelerine imkan sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Batı, “Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atıyorlar, onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin kişiselleştirilmiş başarı tasarımları adına yeni çağın tüm eğitim argümanlarına cevap veren öğrenme deneyimlerini yapılandırmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve onların yol göstericisi olan öğretmenlerimizin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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