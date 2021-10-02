Vezirköprü'de belediyeyi taşlama eylemine 6 tutuklama, 18 adli kontrol

Vezirköprü ilçesinde 24 mahallede yapılacak olan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar belediye binasının önünde yolu kapatıp belediye binasını taşlanmışlardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin duyarlı davranışları sonucunda eylem sona erdirilmişti. Olay sonrası polis ekipleri olaylara karışan 24 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişiden M.C., Ö.Ö, İ.B, İ.K, M.K. ve H.K. isimli şahıslar tutuklandı. 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay