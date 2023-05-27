İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vezirköprü'de sağanak: İş yerlerini su bastı

Vezirköprü'de sağanak: İş yerlerini su bastı
Vezirköprü'de sağanak: İş yerlerini su bastı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu iş yerlerini su bastı.

Vezirköprü ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağmur, ilçenin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yağmur yağışı sonrası yollar göle dönerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Bir orman ürünleri fabrikasının sel sularıyla dolmasıyla fabrikadaki ürünler zarar gördü. Fabrika işçileri kendi imkanlarıyla suyu fabrikanın içinden boşaltmaya çalıştı.

Furkan Abrek Ünal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.