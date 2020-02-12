Viaport Marina indirimli fiyatlara gelen talep nedeniyle kampanyayı uzatma kararı aldı

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olduğu belirtilen Viaport Marina, başlatılan indirim kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, kaliteli marina hizmeti sunuluyor. Yapılan açıklamada; tekne sahiplerinden gelen yoğun talep üzerine başlattığı kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldı. Kampanyaya göre tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan yönetim, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim uyguluyor.

1 ay önce başlatılan kampanya ile tekne sahipleri, hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteleri kullanabiliyor.

"Ben bu kampanyayı köprüden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorum"

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, "Biz bu kampanyaya yıl başında start verdik ve tekne sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Marinamız alınan rezervasyonlarla ciddi bir doluluğa ulaştı. Ben bu kampanyayı köprüden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorum. Tekne sahipleri marinamız kampanya fiyatlarından faydalanabilmek adına rezervasyon yaparak fırsatları kaçırmadan ve yeni yıl zamları gelmeden teknelerini uygun fiyata marinamıza getirebilirler." ifadelerini kullandı.

"Kara park alanımız tamamen dolu"

Viaport Marina'nın diğer marinalara göre çok fazla artı yönü olduğunu vurgulayan Arslan, kara park alanında 45-50 metre aralığında tekneler ile İstanbul'un en yüksek kapasite doluluğuna ulaştığını söylerken, hizmet kalitesi ile her sene gelen teknelerin şimdiden bir sonraki sene için rezervasyonlarını yaptırdıklarını ekledi.

Arslan, "Mega yatlar hem bizim hem de ülkemiz için prestij kaynağı ancak biz daha küçük ölçekli teknelerimize de bu kampanya ile çok özel avantajlar sağladık. Önümüzdeki sene için kara park alanımızı genişleterek marina içerisindeki ve tüm hizmet kalitemizi yaşamak isteyen tekne sahiplerimiz için çok daha avantajlı olacağız. Biz tekneler için güvenlikli marina, ayrıcalıklı hizmet, güler yüzlü ve profesyonel ekip ile birlikte teknelerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kara park alanı sunuyoruz. Teknesini Viaport Marina'ya bağlan bir kişi teknesinin tüm bakım ve ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılayabiliyor." şeklinde konuştu.