Viaport Marina tekne sahiplerini sevindirdi

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olduğu belirtilen Viaport Marina, tekne sahiplerini cezbedecek bir kampanya başlattığını duyurdu. Tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. Konu hakkında açıklamada bulunan Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, tekne sahiplerinin yeni yıl fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Çekme-atma hizmetini de ücretsiz

2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlatan Viaport Marina yönetimi, bir yıl sözleşme yapacak olan tekne sahiplerine çekme-atma hizmetini de ücretsiz olarak sunacağı açıklandı. Konu hakkında konuşan Marina Direktörü Sinan Arslan, "Biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz, marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız. 30 bin metrekarelik karapark alanımızda 75 ton lift ve 300 tonluk liftimiz ile yıllık bağlama yapmış tekne sahiplerimizin çekme-atma hizmetini bedelsiz kullanarak en ekonomik şartlarda bakım- onarımlarını yaptırabilmelerini sağlayacağız. Yeni yılın hemen başında yaptığımız bu indirimle teknesi olanların Viaport Marina'nın Türkiye'de uygulamaya başladığı ayrıcalıklı marina deneyimini yaşamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın Mart ayında sonra ereceğini belirten Arslan; "Şuan doluluk oranımız yüzde 70 civarında, bu kampanyayla birlikte bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Kampanyadan faydalanmak isteyen tekne sahiplerinin fırsatı kaçırmamak için rezervasyon yaptırmaları yeterli." dedi.

Yapılan bilgilendirmede; kampanya sayesinde tekne sahiplerinin hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını tecrübe etmesi hedefleniyor.