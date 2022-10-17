Viatris ve Susam Sokağı Atölyesi, 'Susam Sokağı - Birbirimizi Önemseyelim' kaynaklarını Türkçe yayınlıyor

Devam eden pandemi dünya genelinde pek çok kişi üzerindeki stresi ve baskıyı artırırken, aile dinamiklerini ölçüde değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan rapora göre her 7 çocuktan biri ruh sağlığı sorunu yaşarken, ruh sağlığı hastalıkları bu yaş grubunda global hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturdu. Bakım verenler işe, çocuklar da okula ve ev dışındaki aktivitelere geri dönerken, global karantina önlemleri ve bunun sonucundaki ruh sağlığı ile esenliği konusundaki yalnızlaşma gitgide daha yaygın bir hal alıyor ve çözümlenmesi gerekiyor.

“Susam Sokağı - Birbirimizi Önemseyelim” girişimi 100'den fazla ülkede, 41 dilde ailelere ulaştı. Covid-19 sonrası nesiller genelinde ailelerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını desteklemek ve çocuklara yardımcı olmak üzere kaynaklar tasarlandı. Türkçe olarak Youtube'da Viatris kanalında yer alan materyaller sevilen Susam Sokağı karakterleri Elmo ve arkadaşlarının yer aldığı beş yeni video ile klinik psikologların önerilerini içeriyor. Her kaynak seti aileler ve çocuklar için önemli olan bir konu genelinde, onların ‘büyük duygularını' yönetmelerine yardımcı oluyor: Günlük ayrılıklar, büyük değişimler, ekran süresinin yönetilmesi, farkındalık anları ve kendimize zaman ayırmak.

Lansman çerçevesindeki toplantıda panelistler değişim döneminde çocuklarla ailelerin esenliğinin korunmasına yönelik en iyi uygulamaları vurguladılar. Viatris Türkiye Ülke Müdürü Tayga Kaan Hilal, Akademisyen ve Yazar Dr. Bahar Eriş, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doçent Dr. Yavuz Samur ve tanınmış oyuncu Akasya Asıltürkmen toplantıda kendi kişisel ve profesyonel deneyimlerine dayanan bakış açılarını paylaştılar. Covid-19'un ailelerin, bakım verenlerin ve çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri, önemli değişimler, ayrılma anksiyetesi, yalnızlık sorunları ve dijital çağda ekran başında geçirilen zamanın yönetilmesinin yollarıyla kişisel stresin azaltılması ele alınan başlıca konulardı.

Akademisyen Dr. Bahar Eriş “Susam Sokağı - Birbirimizi Önemseyelim” kaynaklarını “Çocuklara, ailelerine ve bakım verenlerine eğlenceli ve basit bir şekilde sunulan yararlı ve eğitici içerikler” olarak tanımladı.

“Çocukların dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız”

2019 UNICEF-LSE raporundan alıntı yapan Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, "Çocukları daha eşitlikçi erişimle çevrimiçi güçlendirmek ve dijital okuryazarlık önem taşımaktadır. Çocukların İnternet kullanımına toptan yasak getirmek onların kritik öğrenme ve beceri geliştirme fırsatlarından yararlanmalarını önler. Çocukların İnternet kullanımına yardımcı olmalı, onları koruyacak önlemler almalı ve çevrimiçi dirençleriyle dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Oyuncu Akasya Asıltürkmen ise, “Bakım verenler işlerine, çocuklar da okula ve ev dışındaki aktivitelerine geri dönerken, global karantina önlemleri ve bunun sonucu yalnızlaşmanın ruh sağlığı ve esenliği üzerindeki etkileri gitgide daha yaygın hale geliyor. Susam Sokağı Birbirimizi Önemseyelim kaynakları ailelerin COVID-19 pandemisinin etkilerini atlatıp uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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