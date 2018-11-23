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Vicdansız baba tutuklandı

Vicdansız baba tutuklandı
Vicdansız baba tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1,5 yaşındaki kızını döverek hastanelik ettiği ileri sürülen baba tutuklandı.

Bebeği muayene eden doktor korkunç gerçeği anladı! - Foto Galeri

Edinilen bilgiye göre; F.A. (32), 1,5 yaşındaki kızı E.A.'yı 3 gün önce feci şekilde darp etti. Darp sonrası burnundaki kanama durmayan E.A., annesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğu kontrol eden doktorlar, vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelendi. Çocuğun burnundaki kanama durdurulduktan sonra durum polise bildirildi. Polis ekipleri, hazırlanan raporla birlikte anne ve çocuğu adli makamlara götürdü. F.A. da anne ve çocukla birlikte adli makamlara sevk edildi. Zanlı, çocuğa eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu F.A.'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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