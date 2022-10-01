İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vicdansız hırsız köpeğe şiddet uyguladı: O anlar kamerada

Vicdansız hırsız köpeğe şiddet uyguladı: O anlar kamerada
Vicdansız hırsız köpeğe şiddet uyguladı: O anlar kamerada

Bursa’da hırsızlık için girdiği sitede yanında getirdiği köpeğe şiddet uygulayan vicdansız hırsız kameralara yakalandı. Köpeği tekmeleyerek boğmaya kalkışan şüpheli, köpeği kendisini yakalamaya çalışan site sakinlerinin üzerine sürüp kayıplara karıştı.

Vicdansız hırsız köpeğe şiddet uyguladı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs hırsızlık yapmak için bir siteye girdi. Şüpheli, yanında bulunan köpeği tekmeleyip boğazını sıkarak demir kapıya bağladı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Uğur - Ali İhsan Uğur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.