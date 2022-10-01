Vicdansız hırsız köpeğe şiddet uyguladı: O anlar kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs hırsızlık yapmak için bir siteye girdi. Şüpheli, yanında bulunan köpeği tekmeleyip boğazını sıkarak demir kapıya bağladı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Uğur - Ali İhsan Uğur



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