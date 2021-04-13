Vicdansız hırsızlar engelli aracındaki aküyü çaldılar

Edinilen bilgilere göre, olay, 1 Nisan Perşembe günü Beyoğlu Bostan Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan H.T. isimli engelli şahsa ait elektrikli araba aküsü, hırsızlar tarafından çalındı. Engelli vatandaş yaşanan olay karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

“Bu kadar da olmaz” dedirten hırsızlık olayının ardından sırra kadem basan şüphelilerin eşkalini belirlemek için güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Bedensel engelli H.T.'nin aracına ait aküleri çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin B.O. ve O.S. isimli yaşları 18'den küçük iki şüpheli olduğu belirlendi. Yapılan operasyon ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, çaldıkları aküyü sakladıkları yeri polise gösterdi. Engelli aracına ait akü, H.T.'ye teslim edildi. Yakalanan iki yaşı küçük 2 şüpheli ise “Evden Hırsızlık” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman

