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Vicdansız sürücü çocuğu ezip kaçtı

Vicdansız sürücü çocuğu ezip kaçtı
Vicdansız sürücü çocuğu ezip kaçtı

Bağcılar'da oyun oynadığı sırada bir arabanın ezdiği 6 yaşındaki Suriyeli çocuk, şans eseri hayatta kaldı. Vicdansız sürücü kazanın ardından kaçarak kayıplara karışırken yaşanan duruma isyan eden baba, “Araba sokaktan geldi. Çocuğu ezdi. Sonra bırakıp kaçtı” dedi.

Vicdansız sürücü çocuğu ezip kaçtı - Tıkla İzle

İstanbul Bağcılar'da bir araç, evinin önünde oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki Suriye uyruklu Şahin Abdurrahman'ın üzerinden geçti. Vicdansız sürücü talihsiz çocuğu ezdiğini fark edince olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Şahin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan tedavisinin ardından evine gönderildi.

Yaşanan duruma isyan eden baba Mahir Abdurrahman, “Araba sokaktan geldi. Çocuğu ezdi. Sonra bırakıp kaçtı. Çocuğun durumu iyi. Her gün hastaneye gidiyor” dedi.

Volkan Kayalar

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