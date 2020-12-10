Vicdansız sürücü, köpeği ezip yoluna devam etti

Turgutreis - İslamhaneleri yolundan geçen otomobiller sokak hayvanlarını eziyor. Sokak hayvanlarının birçoğunun telef olduğu kazalara geçtiğimiz gün yeni bir tanesi daha eklendi. Yoldan süratli geçen bir otomobil bir sokak köpeğine çarptı. Kaza anı ve olay yerinden hızla uzaklaşan otomobilin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan kaza anlarının ardından iş yeri sahibi Cesim Aşula en çok kazaların yaşandığı bölgenin İslamhaneleri olduğunu ifade ederek “Yarım adada en çok kazaların yaşandığı bölgesi burası diye bilirim. Yolun ortasına yapılan demir korkulukların sebebi burada çok insan canını kaybetmesindendir. Öğrencilerin karşıya geçmesinden ve ölümlü trafik kazalarının yaşanmasının ardından karayolları buraya ışık koydurdu, yolun ortasına demir parmaklıklar yaptırdı.

Şu anda hayvanlar ölmeye başladı. Ayda birkaç kere denk geliyoruz işyerimiz burada olduğu için kazalara. Akşamları da çok kaza oluyor sokak hayvanları ölüyor. Sabah geldiğimizde araç parçaları ile karşılaşınca anlıyoruz ki yine kaza olmuş. Yolun konumundan dolayı buradan araçlar hızlı geçiyor. Ve önlerine ne çıkacaklarını göremiyor buda kazaya sebebiyet veriyor. Bunun için yola kasis gibi uyarıcı levha gibi tedbir amaçlı uygulamalar yapılırsa bu sorunun çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Öte yandan yolda ölen sokak hayvanları için Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ise Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız yolun düzeltilmesi ve uyarıcı levhaların koyulması için Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Eren Ayhan

