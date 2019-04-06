İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı

Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı
Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı

Esenyurt’ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarparken sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenciye tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre vicdansız sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.  

Doğan Can Cesur 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.