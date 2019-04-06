Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı

Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenciye tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre vicdansız sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

Doğan Can Cesur