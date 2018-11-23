Vicdansız sürücünün çarptığı genç kızın feci ölümü

Kaza, 23 Ekim akşamı Tuzla Fatih Mahallesi Atakan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprondaki uçakların koordinesinden sorumlu birimde çalışan Kübra Kilit, işten eve gitmek için minibüse bindi. Evinin yakınlarına gelen genç kız, minibüsten indikten sonra plakası alınmayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

Minibüs durağının hemen önünde yaşanan olayda Kübra Kilit otomobilin çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kaza sonrası plakası alınamayan otomobilin vicdansız sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı, araçtan inerek genç kıza baktı. Yardıma koşan vatandaşların genç kızı tanımasıyla birlikte kazayı yapan araç sürücüsü ve arkadaşları arkasına bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı. Yerde can çekişen genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Genç kız hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası Kübra Kilit'in yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

“Bugün 30 gün oldu hale ortada yok”

Kazada kızlarını kaybeden acılı aile, bir aydır kaçan sürücüyü arıyor. Plakası alınamayan aracın izini süren aile, vicdansız sürücünün polise sığınmasını istiyor. Kızını kaybeden acılı baba Yılmaz Kilit, “Kızım akşam sıralarında kaza geçiriyor. Durakta iniyor, durağın sağ tarafında araç vuruyor. Beni arkadaş aradı, kaza yerine 3 dakikalık mesafedeyim. Ben duyunca eşimi aradım, ve olayı söyledim. Ben tekrar kaza yerindeki arkadaşı aradım, durumun vahim olduğunu öğrendim. Olay yerine geldiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu. Kaza yapan şahıs olay yerindeymiş, olayın vahametini öğrenince 2'si aradan kaçıyorlar. Kaçma sebepleri oradaki esnaflar Yılmaz abinin kızı deyince onlar kaçıyor. Bugün 30 gün oldu hala haber yok. Sağ farı kırık, ön camı göçük görgü tanıkları böyle söylüyor. Olaydan 15-20 dakika sonra ters yönden Beyaz bir araba geliyor ve burada 3 kişi iniyor ve kızımın yanına geliyor. Birisi resim çekip birine gönderiyor. O gündür bugündür araç kayıp” diye konuştu.

“O anı aklımdan silip atamıyorum”

Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Kilit, “Eşim yemeğe geliyorum diye aradı, kapattı bir daha aradı Kübra'ya araba vurmuş dedi. Yalın ayak koşmuşum gittiğim anda bayılmışım hiçbir şey hatırlamıyorum. O kanlar içinde yatıyor ben yaklaşamadım ona. Anne elimden tuttum demiş olabilir, kalbinden geçmiş olabilir. O anı aklımdan silip atamıyorum. Ben yaklaşamadım çocuğuma elini tutamadım. Benim 3 gün aklım başıma geldi, ben olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçici olarak hafızam gitti” diyerek yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Genç kızın feci ölümü kamerada

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir minibüsün durağın orada durduğu ve kısa süre sonra da bir aracın kıza çarparak havaya fırlattığı ve vatandaşların genç kızın yardımına koştuğu görülüyor.

Halit Arslan