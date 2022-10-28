Vicdansızlar 400 kovan arıyı diri diri yaktı

Taşımacı arıcılık yapan Ethem Demircioğlu, 400 kovan arısını Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık araziye getirdi. Her gün düzenli gelip arılarının bakımlarını yapan arıcı en son geldiğinde arı kovanlarının üzerine benzin dökülerek hepsinin yakıldığını gördü. Yıllardır oğul alarak çoğaltığı kovanlarının hepsinin içindeki anılarıyla birlikte yakılması arıcının dünyasını başına yıktı.

Maddi değeri 250 bin lira olan arıları yandığı için gücü kalmayan Demircioğlu yetkililerden yardım bekliyor. Arılarının maddi değerinden çok, onların diri diri yakılmasına üzülen arıcı sorumlularının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Burak Türker



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