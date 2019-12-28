Vicdansızlar 6 yavrusu olan köpeğe acımadılar

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Manavgat-Akseki D-695 karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği buldu. Barınak görevlileri olay yerine ulaştığında ağacın altında can çekişen köpeğin başında 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı.

Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar 2 el silah sesi duyduklarını, gidip baktıklarında yerde yaralı vaziyetteki köpekle karşılaştıklarını söyledi.

Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeği vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken 7 adet saçma çıkarıldı. Yara temizlenerek dikiş atıldıktan sonra serum ve ağrı kesiciler verilmek suretiyle iyileşme süreci başlatıldı. Ameliyatın ardından 6 yavru köpek ise anne köpeğin başından ayrılmadı.

Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu. Ameliyatın tamamlanmasının ardından yavru köpekler annelerinin yanına geldi.

Arif Kaplan