Vicdansızlığın böylesi... köpeğine vurup, tasmasını çekiştirdi

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kadın köpeğini gezdirmek için sokağa çıkardı. Gezdirdiği köpeğine hem şiddet uygulayıp hem de bağırdığı görülen kadına vatandaş tepkisiz kalmadı.

O anları an be an cep telefonuna kaydeden bir vatandaş, " Nasıl vurabiliyorsun ona, bakamıyorsan bırak, ellerin kırılsın" ifadelerini kullandı. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde kadının köpeğe vurduğu, tasmasını çekiştirdiği ve "salak" diye bağırdığı görüldü. Vatandaştan tepki gören kadın, köpeğini çekiştirerek oradan uzaklaştı.