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Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Victor Nelsson cezalı duruma düştü
Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ederken, 4 futbolcu bu müsabakada sarı kart sınırında bulunuyordu. Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 75. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda sarı kart gören Nelsson, cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Oğuzhan Ort
 

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