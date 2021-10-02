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Vida varsa, rakipler gol atamıyor!

Vida varsa, rakipler gol atamıyor!
Vida varsa, rakipler gol atamıyor!

Beşiktaş’ın yıldız ismi Domagoj Vida’nın forma giydiği maçlarda rakipler gol atamıyor. Yıldız savunmacının oynadığı maçlarda siyah-beyazlılar kalesinde yalnızca 1 gol görürken, bu golü de kendi kalesine attı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 20. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve 3 maç aradan sonra formasına kavuşan Domagoj Vida, Sivasspor karşısında oynadığı futbol ve yerinde müdahaleleriyle galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon Vida'nın forma giydiği ilk 4 lig maçında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Sivasspor karşısında da rakip golcülere geçit vermedi. Mücadelenin 54. dakikasında Yiğidolar, skoru 1-1'e getirirken, bu golü de Rıdvan Yılmaz kendi ağlarına bıraktı. Hırvat stoper'in sakatlığının ardından 2 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol yiyen Beşiktaş, ligdeki 3 karşılaşmada da ağlarından 7 kez meşin yuvarlağı çıkardı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer

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