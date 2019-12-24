İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi
Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

Vietnam’da kaçak yollarla Afrika’dan getirilen 1.7 ton karıncayiyen pulu ve 330 kilogram fildişi ele geçirildiği belirtildi.

Vietnam'daki Haiphong limanında, 3 konteynerde gizlenmiş halde toplamda 2 ton karıncayiyen pulu ve fil dişi tespit edildi. Nijerya'dan kaçak yollarla ülkeye getirilen 330 kilogram fil dişi ile 1.7 ton karınca yiyen puluna yetkililer tarafından el koyuldu. Ele geçirilen fil dişlerinin ve karıncayiyen pullarının ahşap malzemelerin bulunduğu konteynerlerde saklandığı belirtildi.

Vietnam'da nesli tükenmekte olan hayvanlardan karıncayiyenlerin ticaretini yapmak yasak. Keratin maddesinin bulunduğu karıncayiyen pulu süs eşyası ya da geleneksel Çin tıbbında ilaç yapımında kullanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.