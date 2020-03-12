Vietnam'da 2 yaşındaki bebek de koronaya yakalandı

Binh Thuan'da 2 yaşındaki bir bebek ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yapılan korona virüsü testleri pozitif çıktı. Virüsün ABD'ye seyahat eden 51 yaşındaki Vietnamlı hastadan bulaştığı ifade edildi. Vietnamlı kadının 2 Mart'ta ülkeye döndüğü ve geçtiğimiz Salı günü yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vietnam'da virüs teşhisi konulan 44 kişiden 16'sının hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ülkede şu anda 113 şüpheli vaka bulunduğu ve toplam 25 bin kişinin ise karantina altında tutulduğu belirtildi.