Vietnam'da halk Ulusal Meclis seçimleri için sandık başında

Vietnam'da 69 milyon kayıtlı seçmen Ulusal Meclis (NA) seçimleri ve halk konseyi temsilcilerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Her 5 yılda bir yapılan meclis seçimleri için oy kullanma işlemleri bugün yerel saatle 07.00'da başladı. Vietnam Ulusal Seçim Konseyi'ne göre, toplam 80 bin sandık kurulan ülkede 886 aday, 500 sandalyeli 15. dönem Ulusal Meclis'e girmek için yarışıyor.

Bu yıl seçimler, maske ve sosyal mesafe gibi korona virüs önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Pozitif vaka tespit edilmesi durumunda temaslıların takibi için tüm seçmenlerin giriş saatleri kayıt altına alınıyor. Seçim konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüs hastanelerine, karantina tesislerine ve karantina bölgelerine özel oy sandıkları getirildiği belirtildi. Sandıkların oy kullanma işlemlerinden önce ve sonra dezenfekte edileceği, virüs riskine karşı uyarı amacıyla işaretleneceği ve ayrı tutulacağı kaydedildi.

Ülkede düzenlenen seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçim konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.