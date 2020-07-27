Vietnam'da ikinci dalga alarmı

Vietnam, dünya genelinde büyük can kayıplarına neden olan korona virüs salgınında erken aldığı önlemlerle örnek ülkeler arasında yer almıştı. Sınırlarını erkenden kapatan ve karantina uygulayan Vietnam'da bugüne kadar 420 korona vakası görülürken can kaybı da yaşanmadı. Ancak, ülke korona virüs salgınında alarma geçti. Vietnam'da Nisan ayından bu yana ilk kez korona virüs vakaları görüldü. Yetkililer, 4 korona virüs vakasının görülmesinin ardından vakaların görüldüğü iç turizmin meşhur Da Nang kentini turistlerin ziyaretine kapattı. Turistler 14 gün boyunca kente giremeyecek.

Başbakan Nguyen Xuan Phuc, Da Nang sakinlerine sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunarak, temel olmayan hizmetlerin de kapatılması talimatını verdi. Kararlı olunması gerektiğini sözlerine ekleyen Xuan Phuc, kent kapsamında karantina kararı almadı.

Vakalar arasında bağlantı bulunmuyor

Do Nang'da görülen vakalar arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. Yetkililer, 57 yaşında olan ilk vakanın 20 Temmuz'da grip semptomları göstermesinin ardından tıbbi yardım aldığını bildirdi. Durumu kritik olan hastanın 10 kişi ile temas ettiği bildiren yetkililer, bu kişilere yapılan testin ise negatif olduğunu duyurdu. Vakalardan birinin ise 17 yaşında olduğunu kaydeden yetkililer, görülen vakaların ülke genelinde ikinci dalga endişesine neden olduğunu söyledi.

Ülkede bulunan tüm hastaneler, önlemlerini arttırırken, başkent Hanoi'de de halkın maske takması istendi.

Pazar günü oynanacak futbol maçları askıya alındı.