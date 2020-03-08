İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vietnam'da korona virüs vakası 29'a yükseldi

Vietnam'da korona virüs vakası 29'a yükseldi
Vietnam'da korona virüs vakası 29'a yükseldi

Vietnam Sağlık Bakanlığı, korona virüsü vaka sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.

Dünyaya yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında can kayıpları artıyor. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 28 Şubat'ta yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan ve korona virüsü teşhisi konulan 76 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği Hong Kong'da toplam vaka sayısı ise 114 olarak açıklandı.

Vietnam'da vaka sayısı artıyor

Vietnam Sağlık Bakanlığı ise, Vietnam Havayolları uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hanoi'ye gelen 8 turistte korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkedeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 21'den 29'a yükseldiği belirtildi. Ülkede toplam şüpheli vaka sayısının 101 olduğu ve 16 kişinin taburcu edildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.