Vietnam'da korona virüs vakası 29'a yükseldi

Dünyaya yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında can kayıpları artıyor. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 28 Şubat'ta yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan ve korona virüsü teşhisi konulan 76 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği Hong Kong'da toplam vaka sayısı ise 114 olarak açıklandı.

Vietnam'da vaka sayısı artıyor

Vietnam Sağlık Bakanlığı ise, Vietnam Havayolları uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hanoi'ye gelen 8 turistte korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkedeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 21'den 29'a yükseldiği belirtildi. Ülkede toplam şüpheli vaka sayısının 101 olduğu ve 16 kişinin taburcu edildiği kaydedildi.