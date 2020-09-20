Vietnam'da Noul Fırtınası 3 can aldı, 112 yaralı

Vietnam Tabii Afet Önleme Merkez Komisyonu, Vietnam'ı vuran Noul Fırtınası'nın 3 kişinin ölümüne yol açtığını, 112 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. 10 evin çökmesine, dört köprünün yıkılmasına ve 217 elektrik direğinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan fırtınadan 22 bin 600 kişi etkilendiği belirtildi. komisyon, 1 Ocak - 22 Ağustos arasında Vietnam'da meydana gelen doğal afetlerde 89 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğunu, 156 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan başta sel, fırtına ve toprak kaymaları olmak üzere ülkede meydana gelen felaketlerin 175.2 milyon dolardan fazla ekonomik kayba neden olduğu aktarıldı.