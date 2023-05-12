Vigo'ya 'Yılın En İyi Hızlı Teslimat Markası' ödülü

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve binlerce öğrenci tarafından cevaplanan anket sonuçlarına göre Yılın En İyi Hızlı Teslimat Markası ödülünün sahibi oldu. Üniversitenin Avcılar kampüsü İşletme Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende 42 farklı kategoride ödül sahibini buldu. Oyuncu Ceyhun Fersoy'un sunuculuğunu üstlendiği gecede Yılın En İyi Hızlı Teslimat Markası ödülünü Vigo adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Eray Akıncı aldı.

Eray Akıncı ödül sonrası yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından böyle bir ödüle layık görüldüklerinden dolayı şirket olarak büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: “Hızlı teslimat sektörü yeni gelişen bir sektör olmasına rağmen Vigo'nun bu kadar kısa sürede akıllarda kalan bir marka haline gelmesinde; sahadaki moto kurye arkadaşlarımızdan genel müdürlüğümüze kadar olan tüm çalışma arkadaşlarımızın payı var. Öğrenci arkadaşlarımızın muhteşem emekleriyle gerçekleşen bu törende böyle güzel bir ödüle layık görüldüğümüz için tüm Vigo ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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