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Viktors Morozs: 'Başakşehir'i durduramadık ve onlar daha iyi taraftı'

Viktors Morozs: 'Başakşehir'i durduramadık ve onlar daha iyi taraftı'
Viktors Morozs: 'Başakşehir'i durduramadık ve onlar daha iyi taraftı'

FK Rigas Teknik Direktörü Viktors Morozs, Başakşehir’e 3-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada rakiplerini durduramadıklarını ve Başakşehir’in daha iyi olan taraf olduğunu söyledi.

Viktors Morozs: 'Başakşehir’i durduramadık ve onlar daha iyi taraftı' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında FK Rigas deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan FK Rigas Teknik Direktörü Viktors Morozs, bu tarz alınan skordan sonra hemen analizli konuşmanın zor olduğunu ifade ederek, “Başakşehir çok iyiydi, çok kaliteli bir takım. Topa sahip olup hızlı oynuyorlar. Onları durduramadık ve daha iyi taraflardı. Başakşehir kalitesini gösterdi ve biz de daha iyisini yapmak isterdik. İyi oynayan oyuncularım vardı. Takım olarak istediğimizi gösteremedik ama bazı oyuncular gösterdiler. Burada olmak bile başarı. Kaybettikten sonra mutsuz ayrılıyoruz. Takım olarak mücadele ettik ama oyuncularıma sinirlenmedim. Daha iyisini yapmak isterdim ama UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak bile bizim için başarı” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol

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