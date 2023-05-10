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Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

İspanyol ekibi Villarreal, 37 yaşındaki futbolcu Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

İspanyol Kulübü Villarreal'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Raul Albiol'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu. İspanyol futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 resmi maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı vermedi. 2019 yılında takıma katılan 37 yaşındaki futbolcu, 155 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Albiol ayrıca Villarreal ile 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

 

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