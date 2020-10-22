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Villarreal Sivasspor Canlı Anlatım

Villarreal Sivasspor Canlı Anlatım
Villarreal Sivasspor Canlı Anlatım

UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında Villarreal ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

ViLLAREAL 2-0 SiVASSPOR

CANLI ANLATIM

20'Takefusa Kubo, gol pasını veren isim.

20'GOL! Villarreal, Carlos Bacca ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

13'GOL! Takefusa Kubo Villarreal takımını öne geçiren golü atıyor.

8'Hakem ceza saha sol çaprazında bulunan Max Gradel için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'Jaume Costa ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Coquelin, Alex Baena, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode

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