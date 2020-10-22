Villarreal Sivasspor Canlı İzle| Villarreal Sivas Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 22.00'de Villarreal ile karşılaşacak. Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 13. kez kulübede bulunacak. Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 müsabakaya çıktı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Sivasspor'da Villarreal maçı öncesi 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında DG Sivasspor, yarın İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı nedeniyle, Casimir Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İspanya temsilcisi Villarreal'de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Alberto Moreno ve Sofian Chakla Sivasspor karşısında görev alamayacak.

Villarreal Sivasspor nasıl canlı izlenir?





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Mecnun Otyakmaz: "Alacağımız her puanın çok önemi var"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Birazdan İspanya'ya hareket edeceğiz. Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içindeyiz. Daha önceden de Avrupa kupalarına katılmıştık ama bu dönem çok kritik bir dönem. Ülke puanı açısından İskoçya ile çekişiyoruz. Alacağımız her puanın çok önemi var. Sonraki yıllarda şampiyon olacak takımın ön öleme oynamaması adına büyük bir görev düşüyor.

Biz de bunun bilincindeyiz. Çok önemli kayıplarımız oldu fakat yaptığımız transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz, görüyoruz ama ufak bir uyum sorunumuz vardı. Hem milli maç arasında hem de bay geçtiğimiz haftayı iyi değerlendirerek Kayserispor maçıyla çıkış yakaladık. İnşallah, hem taraftarımızı hem bizleri sevindirecek bir sonuçla Avrupa kupalarındaki ilk deplasmanımızdan puanla döneriz diye ümit ediyoruz. Çok güçlü bir takımla oynayacağız ama hocamızın da sürprizleri olacağına inanıyorum dedi.

Otyakmaz, gruptan çıkmak istediklerini de belirterek, “Tabii ki gruptan çıkmak istiyoruz. Villarreal seri başı olması nedeniyle de favori olarak gözükmekte. Diğer 3 takımın da birbirlerine denk güçte olduğunu düşünüyorum. Biz ikinci olarak çıkmak istiyoruz” diye konuştu.





