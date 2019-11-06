Vinç köprüye çarptı: 2 yaralı

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D.(37) idaresindeki 35 AZ 7045 plakalı ahtapot vinç, İzmir-Çandarlı otoyolu Değirmendere mevkiinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran 35 AZ 7045 plakalı araca aynı yönde seyir halinde olan S.Y (32) idaresindeki 35 P 3685 plakalı otomobil çarptı. Kazada vinç şoförü C.D.(37) ve yolcu koltuğunda oturan S.A.(58) yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı sürücü ve yaralı yolcu ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu S.A.(58) Aliağa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Hakkı Ergün