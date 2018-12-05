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Vinç üzerinde 50 metre yüksekte namaz

Vinç üzerinde 50 metre yüksekte namaz
Vinç üzerinde 50 metre yüksekte namaz

Tekirdağ’ın Süleymanaşa ilçesinde katlı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü öğle ezanı okununca vinci kıbleye çevirerek 50 metre yüksekte namazını kıldı. Vatandaşlar önce eylem zannetti ama gerçek sonradan anlaşıldı.

Vinç üzerinde 50 metre yüksekte namaz - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre eski belediye binasının bulunduğu Tuğlalı Park'ta yapımı devam eden yeraltı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde namaz kıldı. Önce vinci kıble yönüne çeviren operatör daha sonra hazırlığını yaparak ezanın okunmasıyla birlikte öğle namazını kılmaya başladı.

Gökyüzünde namaz kıldı 

Namaz vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörünün, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namazını eda etmesi, yürekleri ağza getirirken, bazı vatandaşlar olayı eylem sandı. Öğle namazını kılan operatör daha sonra vinci eski haline çevirerek çalışmasına devam etti.  

Halil Dağ
 

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