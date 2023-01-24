Vincent Aboubakar: 'Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamam'

Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından transfer ettiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeniden Beşiktaş forması giyeceği için çok mutlu olduğunun altını çizen Aboubakar, "Beşiktaş'a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile. Şehri, kulübü tanıyorum. Buraya 3'üncü kez geldim, eski mutlulukları tekrar yaşamak ve takımıma katkı sağlamak için hazırım" diye konuştu.

“Takıma yardımcı olmak için büyük fedakarlık yaptım”

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev alamadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Tabii ki bu durumu açıklamanın, net bir şekilde konuşmanın zamanı geldi. Bundan önce, buraya gelmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza ve menajerime çok teşekkür ederim. O sezona dönecek olursak, sezona iyi başladık. Sonrasında milli takımda sakatlık yaşadım ve döndüğümde tedaviye başladık. Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada takıma yardımcı olmak için büyük fedakarlık yaptım. İşin diğer noktası da var. Ben 29 maçtaydım, 30. maçı oynasaydım kontratım devam edecekti. Bununla benim oynamamanın bir alakası yok. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yaparak oynadım. Bu süreçte Beşiktaş ile de görüşmeler oldu, diğer taraftan da teklifler vardı. Ben o esnada Beşiktaş'ı önceliğe koydum. O zaman bir anlaşma sağlanamadı. Ardından başkanın da belirttiği gibi takıma yardımcı olmak için sakat sakat da oynadım. Sivasspor maçında çok büyük ağrılarla oyundan çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında da sakatlığım bir türlü düzelmedi. Ben sakatlığımın geçmesi halinde oynamak istediğimi de söyledim. O yüzden süreç böyle oldu" ifadelerini kullandı.

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