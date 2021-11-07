Vincenzo Montella: 'Galibiyeti başkanımızın vefat eden annesine armağan ediyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Montella, “İlk yarı ortada geçen bir maç oldu. İlk yarı endişeli oynadık. Endişe varmış gibi oynadık ama ikinci yarı çok farklı bir şekilde çıktık. Çocuklarda sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız için mutluyum. Çok fiziksel ve iyi yerde olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden tebrik ediyorum. Başkanımızın vefat eden sevgili annesine bu galibiyeti armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici