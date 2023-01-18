Vincenzo Montella: 'Giresunspor maçı zorlu olacak'

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bulunan Adana Demirspor, ligin 20. haftasında evinde Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden mavi-lacivertliler, ligin ikinci devresinde de galibiyet serisi hedefliyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezonun ilk yarısına iyi bir başlangıç yapıp bitirdiklerini belirtti. Montella, "Güzel bir sezonun ilk yarısını geçirdik. Beklentimiz dışında hiçbir şey olmadı. Futbolcularımı da tebrik etmek istiyorum" dedi.

Son oynadıkları Ankaragücü karşılaşmasını değerlendiren Montella, "Çok fazla eksiğimiz olmasına rağmen güzel bir galibiyet aldık. Normalin dışında bir galibiyetti. Bu, sezon içerisinde çok önemli bir unsur. Çünkü bu tarz maçları kazandığınızda fark oluşturabilirsiniz" diye konuştu.

"Giresunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evinde yenen tek takım"

Giresunspor maçıyla ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Yine istediğimiz tam kadro elimizde yok. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Çünkü Giresunspor, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin evinde galibiyet alan tek takım. O yüzden zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama biz de maç esnasında kendi oyunumuzu oynayacağız ve istediğimiz şekildeki oyun kurgularını uygulayarak, istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Semih Güler: "Ligde ilk 3'ü zorlayacağız"

Defans oyuncusu Semih Güler ise Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında zorlandıklarını ancak sonunda 3 puanı almayı bildiklerini söyledi. Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ikinci devrede yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini ifade eden Güler, ligde ilk 3'ü zorlayacaklarını dile getirdi. Forma giyemediği zamanlarda zorlu günler yaşadığını belirten başarılı futbolcu, hiçbir zaman pes etmemesi sayesinde güzel günlere geldiğini ve formayı kolay kolay bırakmayı düşünmediğini vurguladı.

Ertaç Özbir: "Takım, her Türk gencinin olmak isteyeceği bir yer"

Tecrübeli kaleci Ertaç Özbir de A Milli Takım ve Avrupa hedefleriyle ilgili olarak, "A Milli Takım, her Türk gencinin olmak isteyeceği bir yer tabii ki. Şu anda önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bunun için 2.5 ay gibi süreç var. Şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Fırsat olursa oralara da gitmek isteriz tabi ama benim düşüncem genç arkadaşlarımın orada olması. İhtiyaç duyulması halinde eğer genç arkadaşlarımız da performanslarını yukarı çekemediği takdirde biz de A Milli Takım'a yardımcı olmaya çalışırız. Adana Demirspor ailesine ve camiasına Avrupa çok yakışacaktır. Çünkü bunu yeterince hak ettiğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkıp da bu sükseyi yapabilmek her takımın harcı değil. Bunu bu zamana kadar başardık. Çok erken de konuşmak istemiyorum ama hedeflediğimiz doğrultuda ilk 3 olur, ilk 5 olur ama gönül ister ki bunu son haftalara kadar sürdürebilmek, o yarışı devam ettirebilmek. Benim hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek" açıklamasında bulundu.

Fatih Keçe



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