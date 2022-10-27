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Vincenzo Montella: 'Takımın performansından dolayı çok mutluyum'

Vincenzo Montella: 'Takımın performansından dolayı çok mutluyum'
Vincenzo Montella: 'Takımın performansından dolayı çok mutluyum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor beraberliği üzdüğünü dile getirerek, ”Gösterdiğimiz performans sonrasında açıkçası herkes üzgündü. Biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretir sonuç alamazsınız” dedi.

Vincenzo Montella: 'Takımın performansından dolayı çok mutluyum' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve Kayserispor maçının taktik çalışmasıyla tamamladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella,” Aslında böyle bir beraberlik almak maç sonunda bizi üzdü. Çünkü oynadığımız ve gösterdiğimiz performans sonrasında açıkçası herkes üzgündü. Ama biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretirsiniz ancak sonucu alamazsınız. Beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Gerçekten takımın performansından dolayı çok mutluyum. Herkes sonuna kadar mücadele verdi. Böyle oynarsak futbolda biliyorsunuz, bu tarz performans gösterirseniz kolay kolay da maç kaybetmesiniz. O yüzden pozitif bir maçtı aslında bunu söylemek istiyorum” dedi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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