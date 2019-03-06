İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vinicius Junior'dan Real Madrid'e kötü haber

Vinicius Junior'dan Real Madrid'e kötü haber
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e kötü haber

Real Madrid’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Ajax'a sahasında 4-1 yenilerek elenen İspanyol devi Real Madrid'de bir şok da futbolcusu Vinicius Junior'dan geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu ile ilgili olarak Madrid ekibi resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun sağ bacağının fibula ekleminde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Genç futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Vinicius Junior, sakatlığından sonra oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamamıştı.
Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Vinicius, 3 gol, 5 asistle oynadı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.